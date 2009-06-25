Янукович сьогодні - в Запоріжжі

Сьогодні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває з робочою поїздкою у Запоріжжі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, він візьме участь у зборах партійного активу Запорізької області, куди запрошені депутати місцевих рад усіх рівнів від Партії регіонів.

Програмою робочої поїздки В.ЯНУКОВИЧА передбачені зустрічі з трудовими колективами ВАТ «Мотор Січ» і ВАТ «Завод напівпровідників».

У поїздці В.ЯНУКОВИЧА супроводжують народні депутати Борис ПЕТРОВ, В’ячеслав БОГУСЛАЄВ, Артем ПШОНКА, Сергій ЛЬОВОЧКІН, голова Запорізької обласної ради Олександр НЕФЕДОВ і начальник штабу виборчої кампанії Партії регіонів по Запорізькій області Валерій КАЛЬЦЕВ.