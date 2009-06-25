ТСК щодо інциденту з Луценком у ФРН готова розставити крапки над «і»

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка розслідує інцидент за участю міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА в аеропорту Франкфурта-на-Майні, готова найближчим часом оприлюднити свій звіт.

Як повідомляє газета «КоммерсантЪ-Украина»(№ 105 від 25 червня), в основу звіту лягли матеріали службового розслідування Кабінету Міністрів, які підтверджують, що міністр не був у стані алкогольного сп`яніння. Народні депутати від Партії регіонів, які сподівалися використати створення ТСК для того, щоб відправити Ю.ЛУЦЕНКА у відставку, такий підсумок роботи комісії назвали очікуваним, відзначає видання.

На наступному пленарному тижні у Верховній Раді буде обнародувано звіт ТСК під керівництвом народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА (БЮТ), яка розслідує інцидент в аеропорту Франкфурта-на-Майні (19 травня було створено дві ТСК з розслідування цього інциденту, одну з яких очолив Р.ЗАБЗАЛЮК, а іншу – народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ).

Як розповів газеті Р.ЗАБЗАЛЮК, члени ТСК направили офіційні запити до МВС, МЗС і Міністерства юстиції, а також до правоохоронних органів ФРН, запросили на найближче засідання посла України в ФРН Наталію ЗАРУДНУ, генерального консула у Франкфурті-на-Майні Олександра НОВОСЕЛОВА, представника МВС України в Німеччині Сергія ДЯТЛОВА і самого Ю.ЛУЦЕНКА.

«За час роботи комісії ми розіслали безліч запитів до різних структур, і перші відповіді, які ми одержали, свідчать про те, що всі звинувачення на адресу ЛУЦЕНКА мали провокаційний характер», - заявив Р.ЗАБЗАЛЮК і додав, що комісія не одержала жодного офіційного свідчення порушення закону міністром.

«Щоправда, ми поки що не одержали офіційної відповіді на наш запит від СБУ з приводу розслідування того, яким чином матеріали для службового користування МЗСу могли потрапити в ЗМІ (лист посла України в ФРГ Н.ЗАРУДНОЇ в МЗС, в якому вона інформує про інцидент і, зокрема, стверджує, що Ю. ЛУЦЕНКО був у нетверезому стані)», - додав Р.ЗАБЗАЛЮК.

Останнім етапом роботи ТСК, за словами Р.ЗАБЗАЛЮКА, стане очна ставка між главою МВС, співробітниками СБУ і Н.ЗАРУДНОЮ. Голова ТСК припускає, що вона відбудеться наступного тижня. "Після цього ми зможемо підготувати попередній звіт комісії і, ймовірно, оголосити його до початку парламентських канікул", - відзначив він.

Тим часом, за інформацією «Коммерсанта», звіт ТСК базуватиметься здебільшого на матеріалах службового розслідування Кабінету Міністрів України, рішенні Земельного суду Берліна і відповідях на запити комісії з боку МЗСу і Мінюсту.

Висновки службового розслідування Кабміну, що є у розпорядженні видання, складаються з шести пунктів. У них констатується, що інцидент в аеропорту Франкфурта-на-Майні мав місце, але немає фактів, що підтверджують алкогольне сп`яніння будь-кого з членів делегації. У письмовому поясненні самого Ю.ЛУЦЕНКА, що додається до акту службового розслідування, сказано, що на обіді в кафе аеропорту «делегація замовила традиційну місцеву страву «Сосиски по-франкфуртськи» і по келиху світлого франкфуртського пива «Білдінг». В урядовому документі вказується, що причинами конфлікту з місцевою поліцією стали "можливі неправомірні дії співробітників авіакомпанії Lufthansa через непідтверджені звинувачення в сп`янінні". Прокуратура при Земельному суді Франкфурта-на-Майні відмовила в порушенні кримінальної справи щодо Ю.ЛУЦЕНКА. Також у документі зазначається, що під час затримання Ю.ЛУЦЕНКА і його сина поліція відеозйомку не здійснювала, а всі матеріали, що їх має прокуратура, німецькі слідчі видавати не мають наміру, оскільки у Ю.ЛУЦЕНКА "з віце-президентом земельної поліції Гюнтером ХЕФНЕРОМ досягнуто домовленості про відмову від взаємних претензій".

Таким чином, газета припускає, що в підсумковому звіті парламентської ТСК не виявиться інформації, яка могла б дати опонентам керівника МВС формального приводу вимагати його відставки.

«КоммерсантЪ» нагадує, що одразу після того, як стало відомо про інцидент за участю міністра, в парламенті було зареєстровано відповідну постанову, автором якої виступив народний депутат Владислав ЛУК’ЯНОВ (Партія регіонів). Учора він заявив газеті, що "не очікував нічого іншого від діяльності цієї комісії". "Ця комісія була створена лише для того, щоб заховати кінці в воду", – сказав В.ЛУК’ЯНОВ і запевнив, що, навіть попри підготовлюване виправдувальне рішення ТСК, "питання щодо ЛУЦЕНКА не закрите".