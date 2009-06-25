ВР планує ще цього року довести мінімальну зарплату до 900 грн.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (щодо розмірів прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати).

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 243 народних депутата із 438 зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосувала в повному складі фракція БЮТ.

Даним законопроектом передбачається затвердити на 2009 рік прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць у розмірі 808 грн., з 1 жовтня – 848 грн., та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років – з 1 липня 727 грн., з 1 жовтня – 764 грн.; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 липня – 930 грн., з 1 жовтня – 987 грн.; працездатних осіб: з 1 липня – 860 грн., з 1 жовтня – 900 грн.; осіб, які втратили працездатність: з 1 липня – 644 грн., з 1 жовтня – 674 грн.

Також законопроектом передбачено встановити з 1 липня 2009 року розмір мінімальної зарплати 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн. та з 1 грудня – 900 грн. на місяць.

У сесійній залі виникла дискусія щодо необхідності прийняття вже сьогодні даного законопроекту одразу в другому читанні і як закон.

Ця пропозиція не буда підтримана, оскільки за неї не проголосували фракції БЮТ і Блоку Литвина.

Також не була підтримана пропозиція розглянути й ухвалити в другому читанні та як закон даний законопроект наступного пленарного тижня, 7-10 липня.

За це рішення проголосувало лише 215 народних депутатів із 436 зареєстрованих у сесійній залі.

Фракція Партії регіонів наполягала на тому, щоб саме сьогодні даний законопроект проголосувати як закон.

У відповідь голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сказав: «Моя позиція з цього питання така: необхідно підтримати даний законопроект як закон, але за однієї умови – передати владу Партії регіонів, щоб це виконувалося, але ви прекрасно розумієте, що як не виконували до цього часу все, що стосується людей, так і виконувати далі не будете».