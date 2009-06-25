Ющенко нагадує Тимошенко, що 7 липня - не за горами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд, парламент і керівництво НАК «Нафтогаз України» невідкладно вжити конструктивних заходів для розрахунків за спожитий російський газ у червні та подальші періоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це сказав Уповноважений Президента України з питань енергобезпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд, керівництво НАК «Нафтогаз України» і парламент невідкладно разом вжити прийнятні для України конструктивні заходи для розрахунків за червень і подальші періоди. Ситуація вимагає професійних рішень і дій, а не розмов і обіцянок», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що українська сторона в повному обсязі виконувала й надалі виконуватиме свої зобов`язання з транзиту й оплати російського газу відповідно до контрактів з постачання й транзиту російського газу, укладених 19 січня цього року в Москві за результатами домовленостей між керівниками російського та українського урядів.

Водночас, за словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, враховуючи, що уряд не в змозі належним чином захищати українські інтереси, глава Української держави як гарант національної безпеки вимушений особисто контролювати хід виконання міжнародних зобов`язань у енергетичній сфері.

Уповноважений Президента нагадав про прецедент, коли на початку червня цього року, за декілька годин до закінчення терміну розрахунків із російською стороною за травень, Президент був вимушений скликати екстрену нараду. Під головуванням В.ЮЩЕНКА керівники Національного банку України і НАК «Нафтогаз України» ухвалили єдино можливе на той момент рішення про оплату газу за рахунок резервів НБУ. «Таким чином були врятовані мільйони українських і європейських споживачів газу й міжнародний авторитет держави. Ніхто з українських урядовців і політиків не запропонував інших шляхів вирішення цього питання», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він із жалем констатував, що на сьогодні ситуація повторюється: наближається 7 липня, коли треба розрахуватися за газ, отриманий у червні. Коштів, зібраних НАК «Нафтогаз України», не вистачає. Тому необхідні ефективні дії уряду, парламенту, політиків і підприємців, безвідносно ідеологічної різноманітності.

Як повідомляв УНІАН, згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.