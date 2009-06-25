Янукович погрожує не дати парламенту працювати взагалі

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його політична сила блокуватиме роботу Верховної Ради України, доки парламент не ухвалить закон про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік щодо збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час робочої поїздки у Запоріжжя.

«Ми ініціювали цей закон. Вважаємо, що у період кризи необхідно соціально захищати населення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Оцінюючи реальну економічну ситуацію в Україні, він зауважив, що інфляція і підвищення цін призвели до «крайньої бідності соціально незахищених верств населення».

Як наголосив лідер Партії регіонів, сьогодні боротьба з бідністю є головним завданням, яке має стати пріоритетним для кожної політичної сили, кожного політика. Тому, за його словами, його політична сила поставила це питання дуже жорстко.

«Збільшення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати – це ми повинні вирішити вже на цій сесії», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

У зв’язку з цим він висловив упевненість, що «ті фракції, які не голосували за цей законопроект у першому читанні, сьогодні пересплять ніч, бо думають, і завтра ми їх будемо переконувати».

«Якщо не зможемо переконати, ми не дамо взагалі парламенту працювати, доки не буде прийнятий цей закон», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (щодо розмірів прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати).

Не голосувала в повному складі фракція БЮТ.

Даним законопроектом передбачається затвердити на 2009 рік прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць у розмірі 808 грн., з 1 жовтня – 848 грн., та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років – з 1 липня 727 грн., з 1 жовтня – 764 грн.; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 липня – 930 грн., з 1 жовтня – 987 грн.; працездатних осіб: з 1 липня – 860 грн., з 1 жовтня – 900 грн.; осіб, які втратили працездатність: з 1 липня – 644 грн., з 1 жовтня – 674 грн.

Також законопроектом передбачено встановити з 1 липня 2009 року розмір мінімальної зарплати 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн. та з 1 грудня – 900 грн. на місяць.