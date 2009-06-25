Янукович хоче знати, як Тимошенко ділить гроші МВФ

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає, щоб кошти, отримані Україною як кредит Міжнародного валютного фонду, розподілялися відкрито, прозоро та під контролем Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час своєї робочої поїздки до Запоріжжя.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що його політичну силу хвилює питання, як і куди уряд спрямовує кредити МВФ. Адже, на його думку, ці кошти мають використовуватися лише на першочергові пріоритетні цілі в умовах складної економічної ситуації.

«Це, насамперед, соціальний захист. Цих грошей вистачить до кінця року, якщо зараз збільшити мінімальну зарплату і прожитковий мінімум», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

Другим напрямком, куди, на думку Партії регіонів, необхідно спрямувати міжнародні кредити, є розвиток реального сектору економіки, зауважив він.

«Ми не маємо інформації, як зараз використовуються ці кошти», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що це кошти, які будуть повертати “вже наші діти і онуки”.

У зв’язку з цим він зауважив: «Не можна допустити, щоб ці кошти використовувалися лише на розсуд якоїсь купки політиків, яка вже багато років тому фактично пустила країну під укіс».

В.ЯНУКОВИЧ висунув вимогу щодо забезпечення прозорості використання кредитів, щоб «рішення по них ухвалювалися не кулуарно Президентом і прем’єр-міністром, а під контролем Верховної Ради, як це передбачає закон».