У Львові Тимошенко зустріли скандуванням «Ганьба!»

Пікетом зустріли прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО біля приміщення Львівської обласної ради представники львівських осередків партій УНП, «Наша Україна», Конгресу українських націоналістів, а також трудові колективи Львівського автобусного заводу, заводу «Сільмаш», заводу «Автонавантажувач».

Як передає кореспондент УНІАН, під скандування «Ганьба!» учасники акції висловили незадоволення ставленням прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до їх неодноразових звернень щодо великої заборгованості власників і керівництва цих підприємств з зарплати.

У коментарі УНІАН член президії Конфедерації вільних профспілок Львівщини, яка виступила одним із співорганізаторів акції протесту, Віталій ІЛИК зазначив, що «звернення працівників трудових колективів по допомогу до прем’єра ТИМОШЕНКО так і не знайшли відгуку і підтримки у Юлії Володимирівни”. Тому, підкреслив він, “сьогодні ми прийшли сюди, щоб озвучити їй вимоги на отримання чесно зароблених власних грошей, які повинен гарантувати нам і уряд України».

Учасники акції протесту тримали плакати з написами «Не дамо розвалити ЛАЗ»; «Припиніть розкрадання «Автонавантажувача», а також велику кількість прапорів із символікою «Нашої України» та Конгресу українських націоналістів.

Паралельно біля пікетувальників проходила акція представників трудового колективу Львівського аеропорту, які тримали прапори БЮТ і плакати з написом: «Трудовий колектив аеропорту вітає свою захисницю».