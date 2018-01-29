Заступник секретаря РНБО звинуватив журналіста 1+1 в "держзраді", у відповідь отримав пропозицію парі

Журналіст Дубинський писав про бізнес Гладковського в Росії, його офшорні схеми, пільгові кредити від держави і незаконне збагачення.

Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський звинуватив у державній зраді ведучого програми "Гроші" Олександра Дубинського.

Причиною цього стало розслідування "І рибку з'їсти і в РНБО сісти", де Гладковського журналісти підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив сам Дубинський.

"Перший заступник голови РНБОУ Свинарчук-Гладковський вимагає від глави СБУ Грицака почати кримінальне переслідування журналіста Дубинського за статтею "Державна зрада". Моя "державна зрада" полягає в тому, що я пишу про бізнес Гладковського в Росії, його офшорні схеми, пільгові кредити від держави і незаконне збагачення (мої матеріали про нього тут https://goo.gl/RB5rxv). Тобто, один із найвищих чиновників країни вимагає відкрити на мене кримінальну справу за критику і публікації в ЗМІ", - написав Дубинський.

За його словами, цей факт свідчить "не тільки про безнадійне моральне падіння, але і про крайній ступінь тупості цієї влади".

"Чому тупості? Тому, що звинувачувати в державній зраді журналіста за критику влади - це виняткова тупість. У тисячу разів тупіше, ніж "диктаторські закони 16 січня" і спроба криміналізувати наклеп", - написав журналіст.

У своєму пості Дубинський пропонує Гладковскому "парі".

"Якщо Ви, пане Гладковський, будучи найближчим другом і партнером президента Порошенко, якому повністю підконтрольні СБУ і Генпрокуратура, - не зможете отримати обвинувальний акт проти мене за статтею "Державна зрада" – то на всі засідання РНБОУ і публічні виступи ви будете одягати чорну шапочку. В народі - "гон..онка". Думаю, чому саме "гон..онка" - пояснювати не потрібно? Термін місяць", - написав журналіст.