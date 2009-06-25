Тимошенко заявляє, що для виконання бюджету-2009 є всі шанси

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що для виконання бюджету на 2009 рік є всі шанси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді з адміністративно-господарським активом Львівської області.

«Половина областей виконує бюджет, половина - в дуже складній ситуації, але разом з тим шанси є, що до кінця року бюджет буде виконано, попри те, що робиться там – у центральній політиці, що робиться в банківській сфері. Все одно все йтиме на поправку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відзначивши, що першою позитивною ознакою стабілізації ситуації в банківській сфері є збільшення депозитних вкладів у банках. (За інформацією НБУ, показник приросту вкладів населення в травні становив 0,7%, що більше, ніж в квітні (0,6%). Президент України Віктор ЮЩЕНКО 17 червня під час спільного засідання за участю керівництва Національного банку України і комерційних банків привів наступні цифри: якщо в березні цього року відплив вкладів населення становив 4,9 млрд. грн., то в квітні приріст становив 1,2 млрд. грн., у травні – 1 млрд. грн., і за 15 днів червня – 2,2 млрд. грн., що загалом становить 4,4 млрд. грн. – УНІАН.)

Як повідомляв УНІАН, Президент України неодноразово називав державний бюджет на 2009 рік нереальним і наполягав на його перегляді.

Уряд України домовився з Міжнародним валютним фондом про те, що в разі потреби державний бюджет буде переглянуто до кінця травня.

Проте 6 травня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що на сьогодні немає підстав для перегляду державного бюджету, оскільки він наповнюється з перевиконанням плану.

На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлено на рівні 238,931 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,698 млрд. грн.), витрати – 267,32 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,285 млрд. грн.).

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлено на рівні 31,105 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,170 млрд. грн.

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.