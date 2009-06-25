Експерти: підвищення соціальних стандартів під час кризи - популізм

Експерти вважають намір Верховної Ради підняти мінімальну зарплату до рівня прожиткового мінімуму, згідно із проведеним агентством УНІАН опитуванням, швидше політичним, ніж економічним кроком.

Так, директор економічних програм центру Разумкова Василь ЮРЧИШИН зазначає: “Опозиція, з одного боку, багато говорить, що бюджет роздутий, з іншого – ухвалює рішення, що ще більше розширює бюджет. Це типовий приклад подвійних стандартів дій опозиції. Тож економічні рішення сьогодні на других-третіх планах, зате попереду – політичні».

«Від підняття прожиткового мінімуму в економічному середовищі не додасться позитиву. Скоріше, зросте заборгованість по зарплаті. У разі реального здійснення цього кроку станеться значний готівковий вихід грошей, що призведе до інфляційних процесів. На мій погляд, парламентське рішення має опосередковане відношення до економіки», - зауважив експерт.

З цією думкою погодився директор центру антикризових досліджень Ярослав ЖАЛІЛО, який зауважив: «Рішення однозначно політичне. Серйозного обґрунтування йому не бачу. Підвищувати прожитковий мінімум потрібно, це однозначно – але не зараз. Адже воно не на часі, і не буде працювати на подолання наслідків кризи».

Наслідки цього кроку експерт вважає «радше негативними. Де брати гроші? Хіба через видатки… Тоді мусять підняти зарплатню й підприємці. А через це більше звільнятимуть працівників у приватній сфері».

На думку експерта Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії Сергія КИСЕЛЬОВА, «це рішення скоріше політичне, ніж економічне. В Україні довгий час була гонитва за ефемерними соціальними стандартами – зокрема, за підвищенням прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати. В той час як в Європі намагаються збільшити середній рівень життя аби якомога менше людей отримувало зарплату значно вище прожиткового мінімуму».

До того ж, сказав він, «за часів світової кризи деякі країни навіть зменшують ці стандарти. Зокрема, Латвія (в якій раніше на 10% зростав ВВП, а нині вирує криза) минулого тижня ухвалила рішення про скорочення зарплати для бюджетників на 20%, вдвічі знизила виплати на дитину».

С.КИСЕЛЬОВ не виключив, що «якщо Україна сьогодні й далі підвищуватиме стандарти, то завтра не буде чим їх покривати. Не варто ухвалювати популістські рішення, тим більше, що зараз інфляція гальмується (зараз вона вдвічі нижча, ніж торік) – якщо в січні 2009 року вона становила 2,9%, то у травні – усього 0,5%. Так що гострої необхідності у такому рішенні немає. Зараз головне – збереження існуючих зарплат, робочих місць».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (щодо розмірів прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати).

Не голосувала в повному складі фракція БЮТ.

Даним законопроектом передбачається затвердити на 2009 рік прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць у розмірі 808 грн., з 1 жовтня – 848 грн., та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років – з 1 липня 727 грн., з 1 жовтня – 764 грн.; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 липня – 930 грн., з 1 жовтня – 987 грн.; працездатних осіб: з 1 липня – 860 грн., з 1 жовтня – 900 грн.; осіб, які втратили працездатність: з 1 липня – 644 грн., з 1 жовтня – 674 грн.

Також законопроектом передбачено встановити з 1 липня 2009 року розмір мінімальної зарплати 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн. та з 1 грудня – 900 грн. на місяць.