Черкаська міськрада проголосувала за саморозпуск
16:20, 29 січня 2018Політика
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Відповідна пропозиція вносилася депутатами з голосу.
Водночас деталі цього рішення та причини поки невідомі / фото facebook.com/rada.cherkasy
Сьогодні, 29 січня, Черкаська міська рада під час пленарного засідання проголосувала за саморозпуск.
Про це УНІАН повідомила заступник керівника прес-служби Черкаської міськради Юлія Крапива.
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Водночас деталі цього рішення та причини вона поки не уточнила, оскільки, за її словами, відповідна пропозиція під час пленарного засідання вносилася депутатами з голосу, а тому невідомий остаточний варіант тексту цього рішення.
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