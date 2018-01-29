Черкаська міськрада проголосувала за саморозпуск

16:20, 29 січня 2018
Політика
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Водночас деталі цього рішення та причини поки невідомі / фото facebook.com/rada.cherkasy

Про це УНІАН повідомила заступник керівника прес-служби Черкаської міськради Юлія Крапива.

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Водночас деталі цього рішення та причини вона поки не уточнила, оскільки, за її словами, відповідна пропозиція під час пленарного засідання вносилася депутатами з голосу, а тому невідомий остаточний варіант тексту цього рішення.

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Теги: #Черкаська міськрада