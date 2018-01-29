Черкаська міськрада проголосувала за саморозпуск

Відповідна пропозиція вносилася депутатами з голосу.

Сьогодні, 29 січня, Черкаська міська рада під час пленарного засідання проголосувала за саморозпуск.

Про це УНІАН повідомила заступник керівника прес-служби Черкаської міськради Юлія Крапива.

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Водночас деталі цього рішення та причини вона поки не уточнила, оскільки, за її словами, відповідна пропозиція під час пленарного засідання вносилася депутатами з голосу, а тому невідомий остаточний варіант тексту цього рішення.