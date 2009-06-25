Тимошенко буде їздити до Львова щомісяця

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО має намір щомісячно перевіряти хід виконання підписаної сьогодні угоди з Львівською облрадою про соціально-економічний розвиток Львівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр повідомила сьогодні на прес-конференції у Львові.

Як підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, буде налагоджено постійний контакт прем`єра і керівництва області з питань виконання цього документа.

«Для того, щоб ця угода виконувалася, раз на місяць я приїжджатиму у Львівську область й особисто перевірятиму, наскільки добре втілюється в життя ця угода», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, у Львові прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО і голова Львівської облради Мирослав СЕНИК підписали угоду про соціально-економічний розвиток Львівської області.

Угода про соціально-економічний розвиток Львівської області розрахована на період 2009-2013 рр. Орієнтовний обсяг фінансування спільних заходів становить 3 млрд. 255 млн. 893 тис. грн., із них 1 млрд. 842 млн. грн. кошти держбюджету, 1 млрд. 339 млн. – місцевих бюджетів і 74,8 млн. – з інших джерел.

Угодою передбачено спільні заходи щодо реструктуризації та ліквідації підприємств гірничої хімії, з подолання соціальних і екологічних наслідків, пов`язаних із закриттям шахт, а також будівництво шахти №3 «Червоноградська».

Передбачено заходи щодо забезпечення стабільного водопостачання й розвитку транспортної інфраструктури у Львові, будівництво соціально важливих об`єктів, розвиток і модернізація в системі телебачення та радіомовлення з введенням цифрового телерадіомовлення, покращення стану доріг.

Також в угоді міститься ряд пунктів щодо збереження історико-культурної спадщини та створення ефективної системи охорони навколишнього середовища.

В результаті реалізації угоди очікується, що жителям Львова буде забезпечено цілодобове водопостачання, створення 3 тис. нових робочих місць, покращення побутових умов проживання близько 3,4 млн. людей, економія бюджетних коштів близько 12 млн. грн. на рік.