У БЮТ вітають прийняття закону про підтримку підприємництва

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА позитивно оцінює ухвалення парламентом закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності» (№4581).

Про це йдеться у повідомленні прес-служби комітету, переданому агентству УНІАН.

На думку Н.Королевської, цей закон спростить процедуру започаткування ведення бізнесу, зокрема, він передбачає зменшення статутного фонду реєстрованих підприємств на рівні однієї мінімальної зарплати, а не ста, як було до цього.

Закон також вводить принцип мовчазної згоди і скорочення часу на видачу документів дозвільного характеру до 10 робочих днів.

Закон регулює видачу ліцензії на необмежений термін, а для окремих видів діяльності Кабінет міністрів може встановлювати термін ліцензії не менше ніж 5 років. Ліцензування видів госпдіяльності, які «вписуються в основні принципи держполітики у сфері ліцензування і не загрожують життю і здоров`ю громадян, а також навколишньому середовищу і безпеці держави», взагалі планується відмінити.

Авторами даного законопроекту є народні депутати Наталія КОРОЛЕВСЬКА (БЮТ), Борис КОЛЕСНІКОВ (ПР), Михайло ЧЕЧЕТОВ (ПР), Микола ТОМЕНКО (БЮТ), Владислав КАСЬКІВ (НУ-НС) і Ксенія ЛЯПІНА (НУ-НС).