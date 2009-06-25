Ющенко: сьогодні останній день, щоб Єхануров міг звернутися до суду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий уже сьогодні внести до Верховної Ради подання на кандидата на посаду міністра оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«Президент готовий внести кандидатуру на посаду міністра оборони України і був готовий зробити це ще кілька днів тому», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що єдине, що його стримувало, це етичні міркування з приводу судового позову колишнього міністра Юрія ЄХАНУРОВА, який він подав на дії уряду і парламенту.

В.ЮЩЕНКО також додав, що, за його інформацією, сьогодні останній день, коли це питання повинно вирішитися у суді. Разом з тим, глава держави відмовився назвати прізвище можливого кандидата.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада звільнила Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.

Кабінет міністрів призначив Валерія ІВАЩЕНКА, який досі займав посаду заступника міністра оборони, першим заступником міністра оборони, який нині викону’ обов’язки міністра.

9 червня Президент В.ЮЩЕНКО заявив, що планує наступного дня, 10 червня, подати до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони, однак не назвав її.