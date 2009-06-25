Ющенко проти розділення посад мера Києва і голови КМДА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає категорично проти розподілу повноважень мера Києва і голови Київської міської державної адміністрації і заявляє, що не підпише відповідного закону в разі його ухвалення парламентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання.

«Я не підпишу, тому що, на моє глибоке переконання, це не покращить систему правління в Києві», - сказав він.

Президент нагадав минулі дострокові вибори Київради та мера столиці, проведені, на його думку, з мотивів політичної доцільності.

За словами глави держави, це призвело до того, що сьогодні в Київраді «через партійне протистояння неможливо прийняти жодного здорового рішення».

«Я упевнений, що посилення політичної конфронтації в Києві є помилковим, і цією дорогою не варто йти», - зазначив Президент.

Він також припустив, що після прийняття закону про розмежування повноважень мера і голови КМДА Київрада перебере на себе повноваження органу виконавчої влади, і це лише погіршить ситуацію в столиці.