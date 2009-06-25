Литвин не радить Ющенку піаритися на смерті людини

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не радить політикам «піаритися» на трагедії із загибеллю людини у Кіровоградській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ефірі Першого національного каналу.

В.ЛИТВИН назвав трагедію смерть Валерія Олійника у Кіровоградській області. Він висловив співчуття родині загиблого. Однак, на його переконання, «не можна топтатися, в тому числі, по сім’ї загиблого і по самому загиблому».

Голова ВР зауважив, що сьогодні з цієї трагедії намагаються «вичавити політичні дивіденди, в тому числі не утримався від такої спокуси й Президент».

Коментуючи звернення глави держави, в тому числі й до нього, щодо необхідності скасувати депутатську недоторканність В.ЛИТВИН зауважив, що Президент міг би внести відповідні пропозиції в проекті своїх конституційних змін.

Крім того, В.ЛИТВИН порадив Президенту звертатися з цього приводу до фракцій, які мають необхідну кількість голосів для ухвалення подібного рішення - БЮТ та Партії регіонів. «Звертатись до голови Верховної Ради це все одно, що звернення до небесної канцелярії, оскільки при всьому моєму бажанні, а як ідею я в цьому підтримую Президента, для скасування недоторканності необхідно вносити зміни до Конституції», - наголосив він. Тому спікер підкреслив, що потрібно не грати на трагедії людей, а вносити відповідні законопроекти.

Голова парламенту наголосив, що в трагедії у Кіровоградській області, безумовно, розібратися потрібно, й дати правдиву інформацію суспільству про те, що там відбулось. Саме тому, за словами В.ЛИТВИНА, завтра буде створена відповідна тимчасова слідча комісія парламенту. Він вважає, що потрібно визначити чіткі часові рамки роботи цієї ТСК.

Як повідомлялося, 53-річний Валерій Олійник загинув у результаті сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області 16 червня.

Сьогодні, 25 червня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив передати справу про вбивство В.Олійника Генеральній прокуратурі.