Тимошенко: Чорноморський флот не залишиться в Криму

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що після 2017 року на території України не буде ніяких іноземних військових баз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні, відповідаючи на запитання студентів Львівського політехнічного інституту про долю російського Чорноморського флоту, що базується в Криму.

«Ви знаєте, що угода закінчується (в 2017 році – УНІАН), й наша країна буде вільна від будь-яких баз», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона запевнила, уряд не змінить свою позицію з цього питання.

«Отже не хвилюйтеся, наш уряд не схибить у цих питаннях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.