Тимошенко проти переходу БЮТ в опозицію

Прем`єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО проти переходу фракції БЮТ у Львівській обласній раді в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції у Львові.

«Я вважаю, що фракція БЮТ у Львівській облраді не повинна бути в опозиції, адже їх обирали люди для того, щоб вони працювали для них», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ наголосила на тому, що “необхідно знайти компроміс і виправдати довіру людей плідною роботою депутатів».

«З іншого боку, я довірила нашій команді БЮТ на Львівщині бути самодостатніми і приймати рішення. Однак звернулася з тим до них, щоб компроміс в даній ситуації було знайдено», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів щодо її особистої позиції як лідера БЮТ на заяву фракції її блоку у Львівській облраді про перехід в опозицію.

У коментарі УНІАН народний депутат України, голова Львівської обласної організації партії «Батьківщина» Іван ДЕНЬКОВИЧ заявив, що «слово лідера партії – закон для фракції і партійної організації”. “Ми, безперечно, вже розпочали перемовини про знайдення шляхів і спільне порозуміння в депутатському корпусі Львівщини», - сказав він.

Також І.ДЕНЬКОВИЧ акцентував на тому, що фракція БЮТ у Львівській облраді «заявляла про перехід в опозицію до обласної ради, а не до громади Львівщини».

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на сесії Львівської облради було оголошено заяву про перехід фракції БЮТ у Львівській облраді в опозицію.

«Фракція БЮТ завжди виступала за єдність, ми першими ніколи не порушували домовленостей. У зв’язку із ситуацією, яка склалася у Львівській обласній раді, а ми були свідками, що у Львівській обласній раді утворилася більшість проти БЮТ, оскільки нашого голосу не хоче ніхто чути, ми після тривалих дебатів прийняли рішення йти в опозицію і працювати в режимі опозиції», - заявила голова фракції БЮТ, заступник голови Львівської обласної ради Людмила КОЗАК.

На уточнююче запитання голови Львівської обласної ради Мирослава СЕНИКА: «Чи будуть після цієї заяви члени БЮТ, голови постійних депутатських комісій, складати свої повноваження?», Л.КОЗАК відповіла ствердно: «Так, голови комісій будуть складати повноваження».