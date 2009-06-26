Регіонали заблокували трибуну ВР

Фракція Партії регіонів блокує трибуну Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що фракція вимагає, щоб парламент сьогодні ухвалив в цілому законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (щодо розмірів прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати).

Як відомо, 25 червня парламент проголосував за даний законопроект в першому читанні.