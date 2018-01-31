Посольство України очікує посилення санкцій проти РФ після "кремлівської доповіді"

Складання "кремлівської доповіді" вимагав закон "Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій", який у серпні 2017 року підписав президент США Дональд Трамп, нагадали в посольстві України у Вашингтоні.

Посольство України у США сподівається, що Вашингтон після публікації "кремлівської доповіді" продовжить посилювати санкції проти РФ. Про це 30 січня прес-служба дипвідомства повідомила у Facebook.

Дипломати нагадали, що складання доповіді вимагав закон "Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій", який у серпні 2017 року підписав президент США Дональд Трамп.

"Зокрема, законом передбачено запровадження додаткових санкцій проти російських спеціальних проектів із видобутку нафти, фінансових установ, проявів корупції у РФ, порушників прав людини, російського оборонного та розвідувального секторів, розвитку російських енергетичних трубопроводів та приватизації", – підкреслили в посольстві.

Дипвідомство розраховує, що США продовжать "вживати рішучих кроків для підтримки суверенітету України".