У Держдепі США пояснили, коли введуть нові санкції проти Росії після оприлюднення "кремлівського списку"

У Держдепі заявили, що публікація "кремлівської доповіді" стала тільки початком процесу для майбутнього введення санкцій.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили, що нові санкції проти Російської Федерації після оприлюднення "кремлівської доповіді" буде запроваджено тоді, коли це буде доцільно.

Про це сказав високопоставлений чиновник під час телефонного брифінгу у Вашингтоні, повідомляється на сайті Держдепу.

"Найбільш важлива річ, і я хочу з цього розпочати, полягає в тому, що 29 січня не було крайнім терміном відповідно до статті 231 (закону “Протидія супротивникам Америки через санкції” - УНІАН). Тому, це не був кінцевий термін для запровадження санкцій. Насправді, це була початкова дата. Це був старт процесу. Це був день, у який або після нього ми зможемо почати запроваджувати санкції, якщо ми у Державному департаменті визначимо діяльність, яка потрапляє під дію положень закону", - сказав чиновник.

Також він визнав, що намір ввести санкції використовується як інструмент з метою стримування РФ, але у тих випадках, коли стримування не спрацьовує, доводиться запроваджувати санкції.

"Стримування не завжди спрацьовує, і ви повинні бути готовими, і ми готові застосувати цей інструмент, коли вважатимемо це доцільним", - додав чиновник.

Також він зазначив, що політика стримування призводить не лише до зменшення рівня ділової взаємодії, але до справжньої втрати коштів.

"Це має відчутний вплив, якщо справи не відбуваються. Наприклад, у ситуації з статтею 231, в цьому конкретному випадку, гроші фактично не поступають в Кремль, тому це є потужною силою нарівні і з справжніми санкціями, коли ми вирішуємо застосувати їх", - додав представник Держдепу.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку - 210 осіб. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопосадові політичні лідери» та олігархи.

У Мінфіні США роз’яснили, що оприлюднена "кремлівська доповідь" не є санкційним списком.

Водночас Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що Адміністрація президента Дональда Трампа запровадить фінансові санкції відносно десятків заможних росіян за два-три місяці, незважаючи на відмову президента США зробити це у відведений Конгресом термін.