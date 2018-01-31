Держдеп: "кремлівська доповідь" і подальше введення санкцій нагадає РФ про агресію в Україні

02:53, 31 січня 2018
Політика
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REUTERS

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За його словами, 29 січня не є дедлайн для заходів, описаних у розділі 231 Акта протидії супротивникам Америки через санкції (CAATSA).

"Це не кінцевий термін для введення санкцій, насправді – це лише початок", – підкреслив політик.

Представник Держдепу зазначив, що кінцева мета - зупинити важливий дохід, що надходить російському уряду. За його словами, це стосується, насамперед, оборонного та розвідувального секторів.

Він зазначив, що американська влада таким чином хоче «нагадати про витрати і ворожу діяльність, особливо в тому, що стосується України».

Як повідомлялось, Мінфін США опублікував так звану "кремлівську доповідь" про можливість введення нових санкцій проти російських олігархів і людей з близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

У списку 96 російських олігархів, чий статок оцінюється в суму понад $1 млрд. Крім того, в списку 114 прізвищ чиновників, а також керівників державних компаній.

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Теги: #санкції США проти Росії#Кремлівська доповідь