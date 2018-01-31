Командир "Національних дружин": Білецький не має до нас ніякого відношення

За словами командира "Нацдружини", громадська організація, якою він керує, займається "життєвонеобхідними питаннями".

Командир громадської організації "Національні дружини" Ігор Михайленко наголошує, що екс-командир батальйону "Азов", позафракційний народний депутат Андрій Білецький не має стосунку до "Національних дружин".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на питання, ким для "Національних дружин" є Білецький.

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"Андрій Білецький є екс-командиром батальйону "Азов". Він передав мені повноваження в командуванні ОЗСП "Азов", уже", - сказав Михайленко.

Він додав, що знайомий з Білецьким з 2005 року і для нього він є "бойовим другом, побратимом, товаришем та наставником".

"Тому абсолютно логічно, що я з ним підтримую максимально широко стосунки", - заявив командир організації.

На уточнення, чи керує Білецький "Національними дружинами", Михайленко наголосив: "Я керую "Національними дружинами". Я командир організації".

На питання щодо того, чому Білецький брав участь у церемонії складання присяги членами організації "Національні дружини", Михайленко лише поставив журналісту питання у відповідь, чи його присутність, як оператора, на цій події означала би, що він має стосунок до організації.

"Він (Білецький - УНІАН) не має відношення до "Національних дружин". Я командир "Національних дружин", - наголосив Михайленко.

Також на питання щодо різниці між "Національними дружинами" та "Національним корпусом" Михайленко зазначив, що другі "борються за голоси, проходять через виборчі списки і так далі".

"А громадська організація, якою керую я, по великому рахунку, займається просто життєвонеобхідними питаннями. Не більше того. У них завдання одне, у нас завдання зовсім інше", - сказав він.

Своєю чергою, речник "Національного корпусу" Олександр Алфьоров, який був присутній на заході, закликав не пов'язувати ці дві організації, адже вони "діють в різних площинах, в різних полях".

Як повідомляв УНІАН, політична партія «Національний корпус» у неділю, 28 січня, в Києві організувала церемонію присяги понад 600 учасників громадської організації «Національні дружини». В організації заявляють, що метою її діяльності є забезпечення порядку на вулицях міст.