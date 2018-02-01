ЄС має жорстко відреагувати на дії Польщі, що ведуть до розпалювання національної ворожнечі та порушення прав українців - заява НФ

"Народний фронт" виступив із заявою щодо скандального польського закону про заборону "бандерівської ідеології".

Учорашнє схвалення в Польщі закону, який спекулює на історичних трагедіях наших народів, є черговим хибним кроком, чиї наслідки здатні призвести до ще більшої напруги та загострення в нашому регіоні на догоду Росії. Про це йдеться в заяві партії "Народний фронт", опублікованій на її офіційному сайті.

"Рішення польських парламентаріїв викликало справедливе заперечення наших американських та ізраїльських партнерів.

Бачимо небезпечні і тривожні симптоми політичного егоїзму та розрахунку напередодні цьогорічних місцевих виборів у Польщі. Такі рішення не дозволяють повірити у щирість закликів про продовження історичного діалогу і розвитку відносин на основі правди", - йдеться в заяві партії.

"З ще більшою тривогою вказуємо на те, що такі рішення створюють атмосферу напруги і залякування стосовно майже мільйона українців, які сьогодні живуть і працюють у Польщі.

Знаємо з історії, що сумнівні ідеологічні звинувачення легко перетворити на обвинувачення національні.

У час російської агресії такі дії становлять небезпеку для всього регіону і, насамперед, для демократичного майбутнього близької нам Польщі", - зауважують в "Народному фронті".

У партії заявляють, що дії, які ведуть до розпалювання національної ворожнечі та порушення прав українців у Польщі, вимагають спільної і категоричної реакції європейських інституцій.

"Закликаємо президента Анджея Дуду не схвалювати прийнятий закон, щоб запобігти його драматичним наслідкам.

Звертаємося до президента Петра Порошенка звернутися до польської сторони з вимогою недопущення дій, які здатні підірвати дружні відносини між нашими народами", - підсумували в НФ.