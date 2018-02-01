Україна потребує нових політиків у владі – Палиця

За його словами, соціологічні дослідження та опитування, у яких лідирують старі політичні сили, не відображають справжніх настроїв громадян.

Україна потребує докорінної зміни системи влади і приходу нових, молодих політиків. Про це під час прес-конференції за підсумками засідання політради УКРОПу заявив член президії партії, голова Волинської обласної ради Ігор Палиця.

За його словами, соціологічні дослідження та опитування, у яких лідирують старі політичні сили, не відображають справжніх настроїв громадян. На думку укропівця, реальні результати виборів значно відрізнятимуться від нинішніх прогнозів, адже до 40% українців не визначилися, за кого голосуватимуть. І саме ця частина виборців, цілком імовірно, не підтримує політиків, які очолюють рейтинги.

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«Те, що сталося після 2014 року, змушує людей голосувати не тільки серцем, а й аналізувати дії політиків», – наголосив Ігор Палиця.

На переконання голови Волинської обласної ради, УКРОП має великі шанси на перемогу у майбутніх волевиявленнях. Зростання підтримки партії демонструють не намальовані на папері цифри, а конкретні результати останніх виборів у об’єднаних громадах.