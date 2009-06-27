Литвин: Партія регіонів добре працює з Ющенком у парі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, якщо буде підписано указ Президента про розпуск парламенту, то це призведе «до повної дезорганізації країни».

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

Він зазначив, що “тоді в нас не буде ні парламентських, ні президентських виборів, і тоді в нас держави не буде”.

“Тим політичним вождям, українським політикам, які так несамовито прагнуть втягнути країну в чергові політичні розбірки, має стати зрозуміло, що їм правити буде ніде, бо нічого від держави не залишиться”, - наголосив В.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що “якщо у Партії регіонів є відповідний сценарій (йдеться про дострокові вибори парламенту) з Президентом України, то вони повинні про цей сценарій сказати, бо вони дуже гарно працюють у парі”.

В.ЛИТВИН вважає, що може бути прийняте рішення про дострокові вибори, але “треба думати про те, чи буде виконане це рішення”.

“Ну прийме Президент рішення, а мільярд гривень на вибори буде знайдено? Спочатку на парламентські, а потім на президентські?”, - запитав він.

Водночас спікер не виключив, що представники певних політичних сил готові були б профінансувати ці вибори.

“Ті люди, які вкрали ще не всю країну, готові профінансувати ці вибори, щоб поміняти кадрову ситуацію”, - зазначив він.

В.ЛИТВИН запропонував ініціаторам дострокових парламентських виборів прорахувати всі варіанти і, зокрема, щодо можливості виходу фракції НУНС з коаліції з метою розпуску парламенту, і тоді вони “зрозуміють, що вся пара піде в гудок і ніякого рішення не буде”.

Керівник парламенту нагадав, що, відповідно до процедури, 10 днів після заяви про вихід фракції з коаліції дається на роздуми, а після підтвердження цього рішення – 30 днів дається для створення нової коаліції. При цьому В.ЛИТВИН послався на норму Конституції, що Президент має право розпустити парламент, коли термін його повноважень становитиме понад 6 місяців.