Депутатам від НУ дали тиждень на вихід із коаліції
16:06, 27 червня 2009Політика
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Інакше Ульянченко обіцяє санкції
З’їзд партії «Наша Україна» дав тиждень народним депутатам – однопартійцям на вихід із коаліції, а інакше вони будуть виключені з політради партії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова ради партії Віра УЛЬЯНЧЕНКО, виступаючи на з’їзді “Нашої України”.
“Почекаємо тиждень, потім застосовуватимемо санкції”, - заявила вона, нагадавши про ухвалену сьогодні резолюцію, якою з’їзд зобов’язує депутатів вийти із коаліції.
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