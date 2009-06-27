Депутатам від НУ дали тиждень на вихід із коаліції

З’їзд партії «Наша Україна» дав тиждень народним депутатам – однопартійцям на вихід із коаліції, а інакше вони будуть виключені з політради партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова ради партії Віра УЛЬЯНЧЕНКО, виступаючи на з’їзді “Нашої України”.

“Почекаємо тиждень, потім застосовуватимемо санкції”, - заявила вона, нагадавши про ухвалену сьогодні резолюцію, якою з’їзд зобов’язує депутатів вийти із коаліції.