Ющенко: стояти на Майдані - це одне, а працювати – інше

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає членів “Нашої України” не вносити розбрат у лави партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, реагуючи на виступ Євгена ЧЕРВОНЕНКА на з’їзді НСНУ.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що пам’ятає кожного, хто стояв з ним на Майдані. За його словами, це були різні люди, і на Майдан їх привели різні мотиви. «І я це розумію», - сказав Президент.

Водночас, він наголосив, що його не можна звинувачувати у тому, що він якось образив команду, яка стояла з ним на Майдані. За словами В.ЮЩЕНКА, вони отримали посади, хоча згодом і виявилось, що стояти на Майдані - це одне, а працювати – інше.

На його думку, після подій на Майдані нападки на його соратників – однопартійців робив БЮТ, який тоді ще не наважувався напряму нападати на Президента. У тому числі, за його совами, це стосується і Є.ЧЕРВОНЕНКА.

Реагуючи на слова про те, що сьогодні у багатьох регіональних організаціях НСНУ не виплачується зарплата, В.ЮЩЕНКО зауважив, що це не його питання.

«Я Президент цієї країни, хлопці, ви повинні стояти біля мене зліва і справа і виконувати маленькі завдання. Це маленьке завдання, Женя (ЧЕРВОНЕНКО) - утримувати регіональний осередок партії», - сказав він.

За словами В.ЮЩЕНКА, він міг би багато чого розповісти, у тому числі і про людей, які стояли у витоків формування партії. Але він вважає, що сьогодні більш нагальним питанням є об’єднання партійців.

«Не бийте батогом свою партію, у вас іншого немає, повірте», - сказав Президент.

Він звернувся до тих, хто аплодисментами підтримував виступ Є.ЧЕРВОНЕНКА. «Не треба сварок, не треба конфлікту, обніміться та робіть спільну справу», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що політичну силу може об’єднати мета.