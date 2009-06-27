Ющенко: сьогодні вже не так важлива перестановка крісел

Уряд має займатися не кадровими ревізіями, а боротьбою з економічною кризою.

Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв`ю телеканалу "Інтер", яке він дав після завершення VII з`їзду партії "Наша Україна".

"Сьогодні вже не так важлива перестановка крісел. Уряд повинен володіти програмою антикризових системних дій. Пересадка музикантів мало що додає", - наголосив Глава держави.

На його думку, кадрові зміни лише додають "нестабільності та нервозності".

Під час інтерв`ю В.ЮЩЕНКО також окреслив своє бачення щодо кроків для подолання економічної кризи.

Окремої уваги було надано питанню щодо внесення змін до Конституції України та низці інших питань.

Інтерв`ю вийде у неділю, 28 червня.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають бути проголосолвані кадрові призначення в уряді.

Ініціатива скликання позачергового засідання парламенту належить фракції БЮТ.