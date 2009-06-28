Ющенко попросив ГПУ перевірити, про що мовчить Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся у генпрокуратуру щодо перевірки рішень уряду про обмеження інформації про стан економіки країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в інтерв’ю телеканалу Інтер. “Зараз таке розслідування проводиться”, - сказав Президент.

“Я звернувся до прокуратури, щоб та у безвідкладному порядку розглянула всі рішення уряду, які стосували обмеження інформаційного забезпечення української громадськості”, - сказав глава держави. За його словами, зараз у прокуратурі відбувається аналіз постанов уряду і розпоряджень прем’єр-міністра. “Я переконаний, що це неправильна, незаконна і недемократична поведінка”, - сказав він, маючи на увазі обмеження інформування громадськості про стан економіки держави.

При цьому він підкреслив, що в Україні сьогодні спостерігається найбільше падіння економіки, “яке не знає жодна інша економіка”.