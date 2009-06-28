Ющенко: "Це серйозне гальмо..."

Питання проведення дострокових парламентських виборів сьогодні може вирішити тільки Верховна Рада України.

Про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

Президент зауважив, що формально сьогодні в парламенті існує коаліція, яку очолює прем’єр-міністр. Водночас, ця коаліція не має більшості. «Це серйозне гальмо по вирішенню дуже актуальних ключових питань. І перш за все бюджетної та економічної політики», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Тому як поведуть себе з відповідальністю у парламенті народні депутати і в позиції (більшості – УНІАН) і в опозиції буде залежати відповідь на питання щодо дострокових виборів. Це питання знаходиться виключно в компетенції парламенту», - наголосив він.