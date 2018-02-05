"Це може статися в будь-який момент": Чубаров розповів, що потрібно для повернення Криму

Чубаров вважає, що Українська держава не робить всього можливого, щоб переконати й об'єднати партнерів посилювати тиск на Путіна.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу та нардеп Рефат Чубаров вважає, що повернення Криму Україною може статися «в будь-який момент».

Про це кримськотатарський лідер розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я не можу назвати точну дату, коли ми повернемося до Криму й Крим повернеться під повний державний суверенітет України. Це може статися в будь-який момент. Для Путіна це так само його політична, а може навіть фізична смерть. Якщо Путін правитиме Росією, то для нього має створитися ситуація, більш загрозлива, ніж здача, повернення Криму. Більш загрозливими умовами може бути вибух у самій Росії ‒ розпад, повстання. Сучасний світ, наші партнери разом з Україною в змозі підготувати ці умови. Необхідно максимально посилити санкції, ізолювати Росію та всіх її правителів від усіх процесів, які відбуваються в світі й життєво важливі для самої Росії», – вважає Чубаров.

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На його думку, проведення виборів президента Росії з поширенням на Крим має зараз спонукати партнерів України зайняти єдину позицію невизнання цих виборів, як і «невизнання статусу тієї особи, яка буде обрана президентом у результаті проведення виборів і на території Криму». «Якби зараз світ поставив таку умову, Путін потрапив би під повну персональну ізоляцію», – впевнений нардеп.

Чубаров вважає, що також треба накласти ембарго на російські енергоносії. «Сьогодні ціни на нафту знову поповзли вгору, вже майже під 70 доларів барель, і це дає впевненість Путіну в його подальших агресивних планах. Ембарго на російські енергоносії хоча б на один-півтора року ‒ це повний крах російської економіки. Загроза розпаду Росії має змусити будь-яку людину, яка буде нею керувати, заради збереження самої Росії відмовитися від територіальних домагань щодо своїх сусідів і повернути Крим», – зазначив голова Меджлісу.

​При цьому Чубаров вважає, що Українська держава не робить всього можливого, щоб переконати й об'єднати партнерів. «Ми самі не в змозі проводити таку політику, щоб, вибачте мене, поставити Путіна на коліна. Але об'єднаний світ може це зробити. Для цього нам треба постійно демонструвати свою жертовність, мобілізацію. Замість того, щоб відволікатися на десятки дуже важливих питань внутрішньої життєдіяльності, треба рятувати саму державу. Цього усвідомлення, на жаль, немає в нашому політикумі», – додав він.