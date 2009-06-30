Львівська фракція БЮТ передумала йти в опозицію

Фракція БЮТ у Львівській обласній раді вирішила не йти в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву було оприлюднено сьогодні під час пленарного засідання сесії Львівської облради.

У заяві йдеться, що фракція БЮТ не йде в опозицію і надалі підтримуватиме рішення облради, спрямовані на соціально-економічний розвиток області та на виконання програми уряду «Український прорив».

У тексті заяви, яку зачитав депутат обласної ради від БЮТ Олег МОХНАЦЬКИЙ, зокрема, зазначається: «Ми переконані, що сьогодні, у час економічної кризи, необхідно консолідувати всі сили для подолання кризи. Усвідомлюючи свою соціальну відповідальність, фракція БЮТ у Львівській обласній раді відмовляється навіть від думки про зведення політичних рахунків. Тому БЮТ у Львівській облраді не йде в опозицію. Ми розуміємо, що без нашої активної участі робота обласної ради буде паралізована».

Також автори заяви вимагають від фракції «Наша Україна» в облраді припинити практику голосування чужими картками і «привести у відповідність до закону склад цієї фракції».

У свою чергу, представник фракції «Наша Україна» Олег ПАСКА виступив із заявою, у якій міститься вимога до БЮТ вибачитися за безпідставні звинувачення та образи на адресу всього депутатського корпусу, який під час сесійного засідання 23 червня голова облорганізації партії «Батьківщина» Іван ДЕНЬКОВИЧ назвав «майданчиком для вирішення власних питань».

«Якщо вибачень не буде, «Наша Україна» залишає за собою право подати в суд за образу честі та гідності депутатів обласної ради», - зазначено у заяві «Нашої України».

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на сесії Львівської облради голова фракції БЮТ, заступник голови обласної ради Людмила КОЗАК зробила заяву про перехід фракції в опозицію.

«Фракція БЮТ завжди виступала за єдність, ми першими ніколи не порушували домовленостей. У зв’язку із ситуацією, яка склалася у Львівській обласній раді, а ми були свідками, що у Львівській обласній раді утворилася більшість проти БЮТ, оскільки нашого голосу не хоче ніхто чути, ми після тривалих дебатів прийняли рішення йти в опозицію і працювати в режимі опозиції», - заявила Л.КОЗАК.

25 червня під час перебування у Львові прем’єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що вона проти переходу фракції БЮТ у Львівській обласній раді в опозицію.

У коментарі УНІАН народний депутат, голова Львівської обласної організації партії «Батьківщина» І.ДЕНЬКОВИЧ заявив, що «слово лідера партії – закон для фракції і партійної організації».