Двоє депутатів вийшли з фракції БПП

Депутати більше місяця назад заявили про намір вийти з фракції, вимагаючи реалізувати ряд позицій коаліційної угоди.

Народні депутати Віктор Кривенко та Павло Кишкар вийшли зі складу фракції “Блок Петра Порошенка”. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Андрій Парубій.

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Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року Кишкар і Кривенко заявили про намір вийти зі складу фракції «Блок Петра Порошенка». Депутати зазначали, що вийдуть з «БПП», якщо не будуть реалізовані ключові позиції коаліційної угоди стосовно відкритих виборчих списків, зняття недоторканності, питання безпекового та екологічного блоків угоди.

23 грудня 2016 року Кишкар побився в сесійній залі з позафракційним Михайлом Головком.