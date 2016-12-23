У Раді знову бійка: цього разу почубилися два депутати - від БПП та позафракційний (фото, відео)
14:01, 23 грудня 2016Політика
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У сесійній залі Верховної Ради України сталася сутичка між народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Павлом Кишкарем та позафракційним Михайлом Головком.
Як передає кореспондент УНІАН, Головко виступав з трибуни щодо ситуації в компанії "Укргазвидобування", коли Кишкар почав зі свого робочого місця щось вигукувати. Головко попросив не перебивати.
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Після завершення виступу Головко підійшов до Кишкаря, щоб висловити обурення реакцією на виступ. На це Кишкар сказав, що Головко "бреше".
Головко пішов, та наостанок сказав кілька слів на адресу Кишкаря.
Після цього Кишкар рушив за опонентом, між ними почалася сутичка, але інші депутати встигли їх розборонити.
Бійка Кишкаря та Головка в Раді / Фото УНІАН
Бійка Кишкаря та Головка в Раді / Фото УНІАН
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