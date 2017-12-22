Два нардепи заявили про намір вийти з фракції БПП

Народні депутати України Павло Кишкар і Віктор Кривенко мають намір вийти зі складу фракції «Блок Петра Порошенка».

Про це Кишкар повідомив в коментарі кореспонденту УНІАН.

«Ми вийшли з «БПП», - сказав він.

Кишкар додав, що заяви про вихід з фракції депутати направили голові Верховної Ради.

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«Причини, які змусили нас перебувати у фракції, більше неактуальні», - написав Кривенко на своїй сторінці у Facebook і додав: «Перебування у фракції жодним чином не наблизило звільнення Гонтаревої чи зняття з посади російського громадянина Труханова»

Кривенко зауважив, що вони з Кишкарем відводять для себе час до осені для “вимагання та втілення ключових позицій з коаліційної угоди”. “Відкриті списки, недоторканність. Безпековий та екологічний блок угоди. Там вірно все написано, але не виконується. Якщо не будуть виконані ключові вимоги — вийдемо з коаліції”, - попередив Кривенко.