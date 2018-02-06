Депутат Рибалка запевняє, що сплачує аліменти на дитину

Рибалка поскаржився, що його колишня дружина та її сім’я не дають йому можливості зустрічатися із 7-річною донькою.

За словами депутата, за останні два роки він перерахував на рахунок доньки близько 3,7 млн грн.

Народний депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка запевняє, що сплачує аліменти на дитину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи інформацію деяких ЗМІ щодо наявності його прізвища у реєстрі боржників.

“Все що треба по закону - все ми сплачуємо. І ми законослухняні люди”, - сказав депутат.

Водночас Рибалка поскаржився, що його колишня дружина та її сім’я не дають йому можливості зустрічатися із 7-річною донькою.

“Родина Буткевич (мабуть, ідеться про родину Геннадія Буткевича, який є співвласником однієї з найбільших українських корпорацій, що займається роздрібною торгівлею, — «АТБ-маркет» — УНІАН), скільки вам ще треба заплатити, скільки ще треба дати грошей, щоб ви дали можливість мені бачитись з моєю дитиною?”, - сказав він.

У Facebook Рибалка написав, що ряд ЗМІ надали інформацію про нібито наявність його прізвища в реєстрі неплатників аліментів.

“Насправді я вчасно перераховую на рахунок доньки суттєві суми. І для мене це справа честі. За останні два роки я перерахував близько 3,7 млн грн”, - зазначив він.

Депутат додав, що після розлучення його донька проживає з матір’ю.

При цьому Рибалка поскаржився, що, «незважаючи на всі рішення судів», йому не дають бачити доньку.

Рибалка стверджує, що його прізвище з’явилося у реєстрі боржників, оскільки “йдеться про позов, де людина намагається спростувати мої слова про корупцію”.

Він поросив журналістів “ретельно перевіряти факти, навіть якщо деякі покидьки вам підсовують правдоподібні фейки”.