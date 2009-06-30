США ще не окреслили свою політику щодо України

Адміністрація Президента США Барака ОБАМИ ще не окреслила свою політику щодо України.

Про це сказав екс-посол США в Україні Стівен ПАЙФЕР (1998-2000) в інтерв’ю “Главреду”.

“Адміністрація ОБАМИ ще не окреслила свою політику щодо України, частково тому, що не були призначені конкретні люди, котрі відповідають за цей регіон. Заступник держсекретаря США, відповідальний за європейські справи, посідає свою посаду лише місяць»,- сказав С.ПАЙФЕР.

Водночас С.ПАЙФЕР вважає, що політика Президента США щодо України буде переслідувати ті ж самі цілі, що й попередні адміністрації, включно з адміністрацією Джорджа БУША. “Ці цілі полягають в тому, аби бачити Україну демократичною та стабільною державою, тісно зв’язаною з Європою та євроатлантичною спільнотою”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи важливі для США наступні президентські вибори в Україні, С.ПАЙФЕР зазначив: “Головним щодо виборів – переконатись, що процес проходить демократично. Я не думаю, що Америка буде комусь конкретному допомагати. І я навіть не знаю, чи американська підтримка могла б комусь допомогти».

Він також відзначив, що дуже важливо, що є надія, що після президентських виборів майбутні Президент та прем’єр-міністр знайдуть спільну мову. “Вся ця боротьба, яка велась роками то між Президентом ЮЩЕНКОМ і прем’єром ТИМОШЕНКО, то між Президентом ЮЩЕНКОМ і прем’єром ЯНУКОВИЧЕМ, відкинули Україну від тих можливостей, котрі вона мала суттєво. І зробили дуже складним завдання взагалі мати справу з Києвом”, - додав він.