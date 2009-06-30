МВС називає заяву Ющенка безпідставною і популістською

Міністерство внутрішніх справ називає безпідставною і популістською заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА про зростання злочинності та неспроможність правоохоронних структур їй протистояти.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС.

Як заявляють у міністерстві, завдяки активізації роботи міліції, збільшенню майже на 40% нарядів з охорони громадського порядку, проведенню профілактичних відпрацювань регіонів, посиленню профілактичної роботи з раніше засудженими особами та громадянами, які є нарко та алкозалежними, МВС вдалося не допустити загострення криміногенної ситуації.

Всупереч прогнозам деяких аналітиків, незважаючи на економічну кризу, зростання безробіття та масове повернення українських заробітчан на батьківщину, міліція запобігла повторенню в державі кримінального безладу середини 90-их років, стверджують в ДГЗ.

Так, за даними правоохоронців, впродовж п’яти місяців цього року спостерігалося зменшення кількості злочинів загальнокримінальної спрямованості приблизно на 5 відсотків. Не допущено зростання розбійних нападів та пограбувань. Скоротилася кількість умисних убивств, тілесних ушкоджень, крадіжок, автоугонів, хуліганств та інших злочинів проти життя, здоров’я та майна громадян, підкреслюють в ДГЗ.

Також суттєвих результатів досягла міліція і в протидії злочинності у сфері земельних відносин, зловживань службовим становищем та розкраданням бюджетних коштів, заявляють у міністерстві.

“Зважаючи на це, заяви посадовців Секретаріату Президента про «зростання злочинності в країні» та їх вимоги до міністра внутрішніх справ щодо «необхідності зосередити свої сили на реальній роботі – боротьбі зі злочинністю та захисті прав громадян» є безпідставними, невмотивованими та популістськими”, - наголосили в МВС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар Президента України поінформувала, що Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний темпами зростання злочинності в Україні та неспроможністю правоохоронних структур їй протистояти.

В.ЮЩЕНКО вимагає від правоохоронної системи країни мобілізації усіх зусиль для відновлення законності та правопорядку.

В.ЮЩЕНКО звертає увагу міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА на необхідність “зосередити свої сили на реальній роботі, боротьбі із злочинністю та захисту громадян замість політичної тріскотні».