КУН заперечує свою причетність до розгрому пам'ятника Леніну

Конгрес українських націоналістів (КУН) не має стосунку до розгрому пам`ятника Володимиру Леніну на бульварі Шевченка в Києві. Про це кореспондентові ЛігаБізнесІнформ заявив голова Секретаріату КУН Степан Брацюнь.

"Керівні органи КУН не ухвалювали рішення про демонтаж або пошкодження пам`ятника Леніну. Це було особисте рішення Миколи Кохановського - члена київської організації КУН. Ми не поділяємо його поведінку, оскільки впевнені, що подібні дії повинні здійснюватися в законній площині. Ми вважаємо, що є інші методи привертання уваги. Це акції, пікети і звернення до влади", - зазначив він.

За словами С.Брацюня, друзі М.Кохановського розповіли про його мотиви: "Нібито, це було зроблено як протест проти мовчання влади щодо невиконання указів Президента про увічнення жертв Голодомору".

Голова Секретаріату КУН також наголосив, що до М.Кохановського будуть прийняті дисциплінарні заходи. "Дисциплінарні заходи точно будуть. Ми його вже попереджали, коли мав місце подібний інцидент з пам`ятником Петровському. Можливо, він буде виключений з партії, можливо, буде призупинене його членство в ній", - підкреслив С.Брацюнь.