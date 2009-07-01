Сьогодні - позачергове засідання ВР

Сьогодні о 10.00 має розпочатися позачергове пленарне засідання Верховної Ради України.

Як повідомляє офіційний сайт ВР, перед цим, о 9.00 заплановано засідання Погоджувальної ради керівників фракцій та голів комітетів парламенту.

Раніше Партія регіонів погрожувала зірвати це засідання, якщо не будуть виконані їхні вимоги. Так лідер ПР Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв, що позачергове засідання парламенту, ініційоване БЮТ на середу, 1 липня, не відбудеться, якщо Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не погодиться з вимогою Партії регіонів негайно підняти зарплати і пенсії для найбідніших громадян України.