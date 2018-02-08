Е-декларування в Україні знаходиться під загрозою - голова НАБУ

НАЗК фактично не перевіряє подані чиновниками е-декларації.

Електронне декларування доходів чиновників знаходиться під загрозою через те, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) фактично не перевіряє ці декларації.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в інтерв'ю Reuters.

Читайте такожУ Кабміні заявили, що не давали згоди на високі премії для керівництва НАЗК – ЗМІ

"Орган, відповідальний за перевірку цих декларацій, просто не працює. Електронне декларування... могло б стати дуже ефективним інструментом боротьби з корупцією, але, на жаль, оскільки цей орган (НАЗК) фактично ніколи не був створений і не почав свою роботу, цей інструмент є під загрозою зараз", - заявив Ситник.

У НАЗК поки не коментували цих заяв директора НАБУ, але раніше причиною своєї неспроможності обробити сотні тисяч декларацій називали відсутність програмного забезпечення та бюрократичні перешкоди, зазначає Reuters.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2017 року Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посади членів Нацагентства нарешті повністю укомплектувала його штат. Вперше за свою недовгу історію цей скандальний орган має визначений законом склад – п’ятеро членів. До голови НАЗК Наталії Корчак, Олександра Скопича та Олександра Серьогіна приєднались голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мангул та колишній працівник Донецької прокуратури, а нині помічник адвоката Станіслав Патюк.