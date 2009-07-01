Тимошенко досі вмовляє Януковича?

Станом на 10.15 у Верховній Раді досі не розпочалося позачергове пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати від фракції Партії регіонів продовжують блокування.

Зокрема, заблоковані всі входи до президії ВР. Частина депутатів від фракції Партії регіонів розмістилася в ложі уряду, президії та біля трибуни парламенту.

Депутати від інших фракцій перебувають у сесійній залі.

Наразі продовжується Погоджувальна рада в кабінеті голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА за участі лідерів фракцій та прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.