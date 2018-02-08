Суд у справі про держзраду Януковича допитує віце-адмірала Гайдука (відео)

В Оболонському райсуді Києва триває розгляд справи за обвинуваченням екс-президента у державній зраді.

Суд у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича допитує як свідка віце-адмірала Сергія Гайдука.

Як передає кореспондент УНІАН, в Оболонському районному суді Києва розпочався допит свідка сторони обвинувачення, віце-адмірала, колишнього командувача ВМС України Сергія Гайдука.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2017 року Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Януковича за підозрою в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

Читайте такожЕкс-міністр оборони розкрив кількість військових-зрадників України під час захоплення Криму

Це було зроблено з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині Києва.

Мова йде про період з 18 по 20 лютого 2014 року, а також терористичний акт, скоєний 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Янукович підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального Кодексу України.