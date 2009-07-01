Перед призначенням нових міністрів Рада візьме півгодинну паузу

Верховна Рада затвердила порядок денний сьогоднішнього позачергового пленарного засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 407 із 443 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з порядком денним, парламент розгляне першим питанням зміни до державного бюджету, що стосуються встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Крім того, ВР розгляне ще декілька законопроектів, які стосуються внесення змін до держбюджету на поточний рік.

Третім питанням у порядку денному - проект змін до закону про вибори Президента України.

Як повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, після цього буде оголошена 30-хвилинна перерва для проведення консультацій щодо розгляду кадрових питань.

Зокрема, планується розглянути питання призначення на посаду віце-прем’єр-міністра Михайла ЗГУРОВСЬКОГО, ще одного віце-прем’єр-міністра - Юрія ЛЮБОНЕНКА, міністра фінансів - Федора ЯРОШЕНКА, міністра транспорту - Таріела ВАСАДЗЕ та питання звільнення міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА і призначення на цю посаду Віктора ШЕМЧУКА.