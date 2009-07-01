Єдиний центр підтримує вимогу Партії регіонів

Партія “Єдиний центр” наполягає на обов’язковому підвищенні прожиткового мінімуму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії з посиланням на заяву її лідера, народного депутата Ігоря КРІЛЯ.

«Позачергове засідання Верховної Ради повинне тривати до того часу, поки депутати не проголосують за підвищення прожиткового мінімуму», – заявив І.КРІЛЬ.

На його думку, «підвищити прожитковий мінімум потрібно було ще півроку тому». «Це могло б хоча б частково компенсувати втрати людей від зростання цін, скорочення реальних доходів, знецінення національної валюти та інших наслідків бездарної економічної політики уряду. Підняти прожитковий мінімум – це не право, а обов‘язок уряду та парламенту», – наголосив він.

І.КРІЛЬ заявив, що йому «відверто шкода політичні сили, які стали співучасниками злочину уряду». «Сьогодні фракції БЮТ, Блоку Литвина та більша частина НУ-НС разом із групою «За Україну» продемонстрували, що вони вміють думати про людей лише перед увімкненими телекамерами. А коли потрібно діяти – здатні лише виправдовуватися», – зазначив депутат.

Лідер “Єдиного центру” наголосив, що «ці фракції разом із урядом повинні пояснити політику подвійних стандартів». «Зараз за рахунок кредитів уряд роздає передвиборні хабарі по 1000 гривень та рятує бізнес своїх партійців. Натомість, коли треба на законодавчому рівні гарантувати мінімальний рівень соціального захисту – грошей немає. Це не економічна політика, це спроба політичного виживання за рахунок людей», – підкреслив І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 липня, на позачерговому засіданні Верховна Рада створила робочу групу з підготовки до другого читання законопроекту про внесення змін до держбюджету на 2009 рік щодо розміру прожиткового мінімуму та розміру мінімальної зарплати. Співголовами групи обрані народні депутати Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів), Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) та міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Раніше парламент відмовився ухвалити в другому читанні і в цілому проект закону про внесення змін до держбюджету на 2009 рік, що стосувався розмірів прожиткового мінімуму та зарплати, внесений членом фракції Партії регіонів Михайлом ПАПІЄВИМ. Ухвалення цього документа підтримали лише 212 народних депутатів із 406.

Законопроектом передбачалося, що з 1 липня прожитковий мінімум становитиме 808 грн., а з 1 жовтня – 848 грн.

При цьому пропонувалося з 1 липня встановити мінімальну заробітну плату на рівні 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн., з 1 грудня - 900 грн.