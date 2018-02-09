Суд розпочав обирати запобіжний захід Шепелєву: у екс-нардепа видно синець під оком (фото)

Прокуратура прохає обрати екс-депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Печерський районний суд Києва почав розгляд клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Олександру Шепелєву, підозрюваному в організації умисного вбивства та скоєнні інших злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання веде суддя Ірина Литвинова.

"Судове засідання з обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою оголошується відкритим", - сказала суддя.

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Сторону захисту представляє група з трьох адвокатів, серед яких захисником виступає Денис Анікін.

Сторону обвинувачення представляє група прокурорів, серед яких заступник начальника відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Руслан Кравченко та прокурор Костянтин Губський.

У залі суду присутній Шепелєв, він перебуває в боксі для затриманих, під правим оком у нього видно синець.

Екс-депутат сказав, що у нього "зламана щелепа" та відзначив, що раніше не був судимий.

""Вчора мене затримали... А викрали мене раніше", - сказав Шепелєв. Він стверджує, що його викрали співробітники військової прокуратури.

Нагадаємо, прокуратура прохає обрати Шепелєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи у вигляді застави.

Як повідомляв УНІАН, Шепелєва 27 грудня 2012 року було оголошено в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині та за результатами проведення процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили до України.

Проте 6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, у зв’язку з чим його того ж дня повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронні органи РФ 19 березня 2015 року затримали Шепелєва на території Московської області. На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ у березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.

За даними ГПУ, Шепелєв підозрюється у вчиненні організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних грошових коштів ПАТ «Родовід Банк», їхньої легалізації та службового підроблення.