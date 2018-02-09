Під час затримання у Шепелєва вилучили посвідчення співробітника "міністерства державної безпеки ДНР" (фото)

Розгляд клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою призначено на 11.30.

У затриманого сьогодні колишнього народного депутата Олександра Шепелєва, підозрюваного в організації умисного вбивства та скоєнні інших злочинів, було вилучено посвідчення співробітника «міністерства державної безпеки ДНР».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

«Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою одного з колишніх народних депутатів України у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів, який з 2014 року перебував у розшуку. 8 лютого 2018 року вказану особу затримано співробітниками Служби безпеки України. При собі у затриманого виявлено ряд документів, у тому числі посвідчення співробітника так званого «міністерства державної безпеки Донецької народної республіки»», - написала вона.

Також стосовно Шепелєва Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

«Наразі з затриманим проводяться процесуальні дії, пов’язані з обранням запобіжного заходу. До Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Засідання призначено на 11.30, суддя Ірина Литвинова, Хресний провулок, 4», - повідомила Сарган.

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Як повідомляв УНІАН, Шепелєва 27 грудня 2012 року було оголошено в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині та за результатами проведення процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили до України.

Проте 6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, у зв’язку з чим його того ж дня повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронні органи РФ 19 березня 2015 року затримали Шепелєва на території Московської області. На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ у березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.

За даними ГПУ, Шепелєв підозрюється у вчиненні організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних грошових коштів ПАТ «Родовід Банк», їхньої легалізації та службового підроблення.