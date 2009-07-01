Тимошенко: звільняйте всіх причетних до збільшення портового збору

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила виконуючому обов`язки міністра транспорту і зв`язку України Василю ШЕВЧЕНКУ вивчити обгрунтованість підвищення портових зборів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення прем`єр-міністр дала на сьогоднішньому розширеному засіданні уряду, коментуючи інформацію аграрних асоціацій про підвищення приватними портами вартості своїх послуг на 42% як реакцію на 70-процентне підвищення портових зборів.

«Якщо підтвердиться інформація, що портові збори збільшено на 70%, звільняйте всіх, хто до цього причетний, бо такі речі мають обговорюватись на засіданні уряду і повинні прийматися спільно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до в.о. міністра. Крім того, прем`єр доручила Мінтрансу спільно з Мінфіном, Мінекономіки, а також представниками аграрних асоціацій вивчити обгрунтованість тарифів «Укрзалізниці» на обслуговування зернових вантажів.

Інформацію про підсумки цих перевірок Мінтранс має надати уряду до кінця цього тижня.