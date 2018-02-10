Один із захисників Шепелєва погрожував зброєю працівнику ГПУ, адвокати заперечують

За словами Кравченка, один з адвокатів погрожував пістолетом представнику обвинувачення.

Заступник начальника відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Руслан Кравченко, який представляє сторону обвинувачення у Печерському районному суді Києва у справі колишнього народного депутата Олександра Шепелєва, заявляє, що один із захисників Шепелєва сьогодні у суді погрожував зброєю працівнику ГПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравченко повідомив журналістам.

"Як було встановлено, один із захисників дістав свою зброю та погрожував, наставивши в бік працівнику Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, погрожував зброєю", - сказав він і уточнив, що захисник погрожував пістолетом.

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За словами Кравченка, інцидент стався на першому поверсі суду. "Зараз на місці поліція встановлює і фіксує всі ці події. Наразі судове засідання закінчено, і закінчено на заяві про відвід слідчому судді з боку сторони захисту", - наголосив Кравченко.

Він підкреслив, що сторона обвинувачення вважає клопотання про відвід необґрунтованим. "Підстави, які наведені захистом, не передбачені статтею 175 КПК України", - пояснив Кравченко.

При цьому, він не знає точно, коли відбудеться розгляд клопотання про відвід, але представники сторони обвинувачення продовжують залишатись в суді і чекати на цей розгляд.

Своєю чергою, адвокат Шепелєва Денис Анікін сказав, що "нічого такого не відбулося". Як стверджує Анікін, поліція на місці розібралася, але протокол не складала. "Нічого протиправного не сталося", - додав він.

Також він заявив, що йому нічого невідомо про погрозу зброєю. "Наскільки мені відомо, такого нічого не було. Тобто, я не бачив це особисто, а те, що мені відомо, те, що я почув, протиправного нічого не вчинялося", - наголосив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Шепелєва підозрюють у вчиненні організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних грошових коштів ПАТ «Родовід Банк», їхньої легалізації та службового підроблення.

27 грудня 2012 року його було оголошено в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині і за результатами проведення процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили в Україну.

Проте 6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, того ж дня його повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронні органи РФ 19 березня 2015 року затримали Шепелєва на території Московської області. На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ у березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.

8 лютого 2018 року екс-депутата було затримано у Київській області співробітниками Служби безпеки України. При собі у нього було виявлено посвідчення співробітника так званого «міністерства державної безпеки ДНР».